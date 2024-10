“El asesino del juego de citas” llega a los cines del país este jueves 10 de octubre

Anna Kendrick, la actriz conocida por sus participaciones en Crepúsculo (2008), Scott Pilgrim vs. The World (2010) y la saga Pitch Perfect hará su debut como directora con un oscuro thriller inspirado en un caso real. “El asesino del juego de citas” (Woman of the Hour), resultó ser una de las películas más comentadas del pasado Festival Internacional de Cine de Toronto y en pocas semanas estará disponible para el público masivo.