El enigma de Darth Plagueis en The Acolyte: Manny Jacinto habla sobre la serie cancelada

El actor Manny Jacinto, conocido por su papel en la serie The Acolyte, reveló detalles interesantes sobre Darth Plagueis, quien hizo su esperado debut en el canon de Star Wars en el final de temporada. Durante un panel en la FanExpo de San Francisco organizado por Collider, Jacinto dejó entrever que el villano podría haber tenido un papel más importante en temporadas futuras, aunque la serie fue cancelada tras su primera entrega.

Ante la pregunta de un fan sobre la conexión entre su personaje, Qimir, y Plagueis, Jacinto aclaró:

"No están conectados, definitivamente no lo están. Pero, ya sabes, hay muchas teorías sobre quién es realmente Plagueis porque nunca conocemos su verdadera identidad". Según el actor, había planes para explorar más a fondo al personaje en una segunda e incluso tercera temporada de The Acolyte.