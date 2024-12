El espectáculo épico de El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim se apoderó de Cinemark

La Guerra de los Rohirrim, una película de anime original de New Line Cinema, está ambientada 183 años antes de los eventos de la trilogía original de El Señor de los Anillos. La trama explora la historia de Helm Hammerhand, el legendario Rey de Rohan , quien lidera a su pueblo en una defensa desesperada contra Wulf, un astuto y despiadado señor Dunlending que busca venganza por la muerte de su padre. Esta batalla se desarrolla en Hornburg, la fortaleza que más tarde se conocerá como el Abismo de Helm.

La película está dirigida por Kenji Kamiyama, conocido por su trabajo en Ghost in the Shell: Stand Alone Complex y Blade Runner: El Loto Negro. Miranda Otto, quien interpretó a Éowyn en la trilogía original, regresa como narradora de la historia, aportando un toque nostálgico.