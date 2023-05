El luchador Brock Lesnar inspiró la creación del Titán Acorazado de Attack on Titan

Para nadie es un secreto que Hajime Isayama, creador de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) se ha inspirado en varios elementos de la cultura popular occidental para nutrir su obra. Por ejemplo, se sabe que Jurassic Park fue una de sus inspiraciones para crear el manga y también que se basó en personajes como Arya Stark de Game of Thrones, y Jesse Pinkman de Breaking Bad, para crear a Gabi Braun y Falco Grice.