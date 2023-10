Attack on Titan tuvo un polémico final que enojó a miles de fans, quienes pidieron a Hajime Isayama , su creador, lo cambie. Si bien parece complicado que eso vaya a suceder, muchos se emocionaron con esa posibilidad, ya que se anunció que el manga de Attack on Titan tendrá un nuevo capítulo. Así publicó el portal de Level UP.

Esta semana se anunció que The Fly, un libro de arte oficial de Attack on Titan , incluirá un nuevo capítulo. Se trata del Volumen 35, el cual lleva el nombre Bad Boys y será una historia conformada por 18 páginas.

"Han pasado unos 2 años y medio desde que terminó la publicación en serie de Attack on Titan. Ahora publicamos un libro de arte a color. Me siento muy honrado. Me alegra que la culminación de todo lo que he hecho hasta ahora se haya recopilado en un libro Actualmente estoy escribiendo un nuevo manga para este libro de arte. Se trata de un manga extra incluido en el extra Attack on Titan Volumen 35. Espero que estén emocionados”, dijo Isayama.