El Remake de Alone in the Dark confirma fecha de lanzamiento

Junto a la fecha, el equipo quiso regalarles a los fans una pequeña probada de lo que será el videojuego final ya que desde este momento se puede descargar gratis su prólogo en todas las plataformas donde verá la luz. Esta porción del juego va más allá de ser un simple demo, y es que aporta al trasfondo de los eventos que se narrarán en el juego completo, asi que los fans pueden irse empapando en la historia de Alone in the Dark Remake