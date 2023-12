El rodaje de Thunderbolts comenzará en marzo o abril de 2024

Wyatt Russell , uno de los protagonistas de Thunderbolts , que interpreta a John Walker (U.S. Agent), indicó que el rodaje de la cinta del grupo de villanos y antihéroes, comenzará en marzo o abril de 2024.

En la entrevista con The Hollywood Reporter, Russell aprovechó para elogiar a sus compañeros de reparto. "Sebastian Stan es un gran amigo y no se puede pedir un actor mejor. Florence Pugh es una de las mejores actrices del mundo ahora mismo, y es una de mis actrices favoritas. David Harbour. Steven Yeun también es uno de los mejores actores del mundo. Tienes a toda esta gente en esta película, y no podría sentirme más afortunado", dijo.