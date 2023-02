Episodio 5 de The Last of Us se estrenará el viernes en HBO Max por el Super Bowl

El éxito de la serie de The Last of Us ha sido grande, que HBO ha decidido que sería mejor estrenar el quinto episodio de la serie el viernes 10 de febrero en la plataforma HBO Max en estreno anticipado. Esto, debido a que el domingo 12 de abril se disputa el Super Bowl LVII entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles a las 15:00 PT/18:00 ET (19:00 hora de Bolivia).