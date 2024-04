Este viernes se celebra el “Alien Day”

La historia de Alien: El Octavo Pasajero se convirtió en una franquicia con el estreno de sucesivos títulos: Aliens en 1986; Alien 3 en 1992; Alien: La Resurrección en 1997 ; Alien Vs Depredador en 2004; Alien Vs Depredador 2 en 2007; la precuela de 2012 Prometeo y, por último, su secuela de 2017 Alien: Covenant.

Próximamente, la cita es en salas de cine para seguir disfrutando de la franquicia con Alien: Romulus, una experiencia cinematográfica terrorífica que entusiasma a los fanáticos y originará una generación nueva de fans. En la historia, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio explora en las profundidades de una estación espacial abandonada, encontrándose cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo. El elenco de la nueva película está liderado por Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie's Murder is Easy), Archie Renaux (Sombra y hueso), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) y Aileen Wu, bajo la dirección del director latinoamericano Fede Alvarez (Posesión Infernal, No respires).