Estrenarán documental sobre Eren Yeager de Attack On Titan

La cadena de televisión japonesa NHK anunció que realizará un documental sobre el personaje Eren Yeager de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin). El material ofrecerá más detalles sobre su vida, motivaciones y retos.

La iniciativa forma parte del proyecto Los profesionales (Professional Shigoto no Ryuugi), que detalla la personalidad de personajes ilustres, pero será la primera vez que aparezca un personaje de ficción. Además de Eren, en el futuro participarán otros personajes de Attack on Titan como Mikasa, Armin y Levin .

El documental de Attack on Titan se emitirá el 23 de octubre en la televisión japonesa, mientras que los episodios finales del anime, Attack on Titan Final Season: The Final Chapters Special 2, llegarán el 4 de noviembre, con transmisión para América Latina ya confirmada por Crunchyroll.