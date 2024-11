Expectativa y teorías: “Attack on Titan” sorprende con una escena post-créditos en su película

La película recopilatoria de “Attack on Titan” (Shingeki no Kyojin) incluirá una escena post-créditos que ha generado mucha expectativa entre los fanáticos de la serie. Esta escena, que aparece después del final oficial de la historia, ha despertado especulaciones sobre un posible proyecto futuro relacionado con el universo de los titanes. Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el contenido de la escena, los seguidores esperan que pueda ofrecer un indicio de nuevas historias o expandir el universo de “Attack on Titan”, que finalizó en 2023 con un desenlace épico.