Experimenta la energía ininterrumpida y dile adiós a la ansiedad por cargar con el nuevo Infinix NOTE 30 Pro

Te encuentras en la constante búsqueda de una toma de corriente para cargar el celular o simplemente te invade la preocupación y ansiedad porque en cualquier momento te quedas sin batería porque la mayoría de ellas no pueden seguir el ritmo de tu estilo de vida.

Tomemos los juegos como un buen ejemplo: este pasatiempo requiere mucha energía, pero cargar mientras juega a menudo no es una opción, ya que la mayoría de los teléfonos inteligentes experimentan aumentos de temperatura debido al uso de alto rendimiento, lo que interrumpe su juego.

El uso del teléfono no tiene por qué detenerse cuando el dispositivo está enchufado. Imagina que estás tomando un descanso en el trabajo y decides jugar o visualizar videos, pero la batería de tu teléfono está baja. No te preocupes, puedes hacer ambas cosas: ¡cargar tu teléfono y entretenerte! La función de carga de derivación permite cargar directamente desde la placa base en lugar de la batería después de que la potencia alcanza el 30%. Esto no solo prolonga la vida útil de la batería, sino que también permite que el teléfono se mantenga fresco mientras el rendimiento es alto, para que pueda continuar su juego ganador.