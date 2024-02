Ferrari: Pasión, tragedia y velocidad en la nueva película de Michael Mann

Adam Driver es un actor versátil que domina diversos géneros. Brilla en dramas como "Marriage Story" y "Paterson", en comedias caóticas como "White Noise" y "BlacKkKlansman", y en sátiras como "While We're Young". Incluso conquista la ciencia ficción en "Star Wars" y "65". Para "FERRARI", Driver se sumergió en la vida del legendario piloto, creando una interpretación sutil marcada por una lucha interior constante . Su ferocidad, ironía y seriedad lo convierten en una figura singular del cine estadounidense.

FERRARI no es solo una película sobre carreras, sino un retrato íntimo de un hombre atormentado por sus demonios internos. Mann explora la dualidad de Ferrari, un genio creativo obsesionado con la victoria, pero también un hombre vulnerable marcado por la tragedia. Con un guion de Troy Kennedy Martin ("The Italian Job") a partir del libro de “Brock Yates, Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine” y un reparto excepcional, FERRARI promete una experiencia cinematográfica inolvidable.