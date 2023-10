“Five Nights at Freddy’s”, el aterrador juego se convierte en un escalofriante evento cinematográfico

La película “Five Nights at Freddy’s”, basada en la popular serie de videojuegos de terror del mismo nombre, llega a los cines del país el jueves 26 de octubre, ofreciendo 109 escalofriantes minutos gracias a Blumhouse —la compañía productora de M3GAN y The Black Phone—, Universal Pictures y Andes Films Bolivia.

La terrorífica película relata la historia de Mike (interpretado por Josh Hutcherson; Ultraman, franquicia de The Hunger Games), un joven con problemas financieros que cuida de su hermana de 10 años, Abby y está atormentado por la desaparición, aún sin resolver, de su hermano menor hace más de una década.

En días pasados Mike fue despedido y está desesperado por encontrar trabajo para poder mantener la custodia de Abby, así que acepta un puesto como guardia de seguridad nocturna en un restaurante temático abandonado: la pizzería Freddy Fazbear's. Pero pronto descubre que en Freddy's, nada es lo que parece. Con la ayuda de Vanessa Shelly, una oficial de la policía local (interpretada por Elizabeth Lail; You, Mack & Rita), las noches de Mike en Freddy’s lo conducirán a inexplicables encuentros con lo sobrenatural y lo arrastrará al oscuro corazón de una pesadilla indescriptible, donde los personajes del lugar no solo cobran vida, sino que también se convierten en asesinos.

“Five Nights at Freddy’s” es dirigida por Emma Tammi. Basada en la serie de videojuegos de Scott Cawthon, la historia para la pantalla grande la escribieron Scott Cawthon y Chris Lee Hill (V/H/S/99) & Tyler Macintyre (V/H/S/99), y el guion es de Scott Cawthon y Seth Cuddeback (Mateo) & Emma Tammi.

“Cawthon lanzó el juego de supervivencia de tipo point and click el 8 de agosto de 2014 y fue un éxito inmediato, encabezando las listas de éxitos y siendo jugado por algunos de los YouTubers más famosos del mundo. Las secuelas no tardaron en llegar y Cawthon creó una franquicia global que ahora incluye nueve juegos, juegos derivados, una trilogía de novelas y una serie de antología, cada uno de los cuales amplía y desarrolla el siniestro argumento de la película en un universo narrativo completo”, comenta Sandra Cortez, gerente de marketing de Andes Films, distribuidora de la cinta en Bolivia, añadiendo que, “Five Nights at Freddy’s” es una cinta aterradora y entretenida, pero que conectará con el público desde sus primeros minutos. ¿Podrás sobrevivir cinco noches?