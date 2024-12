From Software sorprende con nuevos desarrollos y deja pistas sobre Bloodborne

El director japonés Hidetaka Miyazaki , líder de From Software, ha revelado detalles emocionantes sobre el futuro de la compañía en una entrevista con motivo del 30 aniversario de PlayStation , compartida por Game Watch Impress. Según Miyazaki, el estudio ya trabaja en nuevos proyectos , lo que ha encendido las especulaciones de los fans sobre posibles desarrollos como un remake de Bloodborne , una remasterización o incluso un parche de 64 FPS para el título original.

Aunque muchos soñaban con el anuncio de Elden Ring 2, Miyazaki fue claro: “En estos momentos no tenemos en consideración el desarrollo de Elden Ring 2”. Sin embargo, dejó abierta la puerta para seguir explorando esta exitosa franquicia. Recordemos que durante la entrega del GOTY 2022, el japonés ya había mencionado un prometedor futuro para Elden Ring, que en ese momento se refería a la expansión Shadow of the Erdtree. ¿Podría haber más contenido en desarrollo? La comunidad especula, pero el estudio mantiene los detalles en secreto.