¿GameCube en Nintendo Switch Online? Surgen nuevas pruebas sobre su llegada

Recientemente han surgido evidencias que apuntan a la posible llegada de los juegos de GameCube al servicio Nintendo Switch Online. Los rumores se originaron después de que en redes sociales y foros especializados aparecieran capturas de pantalla y videos que parecen confirmar la integración de estos títulos clásicos a la consola híbrida. A pesar de que Nintendo no ha hecho ningún anuncio oficial al respecto, la comunidad de jugadores ha mostrado gran entusiasmo ante la idea de revivir algunas de las joyas más queridas de la era de GameCube, como Super Smash Bros. Melee o The Legend of Zelda: The Wind Waker.