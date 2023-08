Gears of War y Halo se podrían transformar en grandes películas, según Zack Snyder

La respuesta de Snyder fue muy interesante, ya que non sólo mencionó a las dos de Xbox Halo y Gears of War , sino que reveló que esta última recurrentemente aparece en conversaciones de su "círculo".

"Hemos hablado de un montón de... Gears siempre ha surgido en nuestra especie de círculo ", dijo el director, a tiempo de señalar: "Siempre me interesó la franquicia Halo... Por supuesto, ellos la hicieron, pero fue algo que siempre pensé que podría ser increíble".

Snyder no ahondó al respecto, por lo que no sabemos si tuvo la oportunidad de participar en la adaptación de Gears of War. Luego de varios años en el tintero, se anunció en 2022 que la adaptación de la franquicia por fin será una realidad gracias a Netflix, que también producirá una serie animada. En cuanto a Halo, Paramount lanzó también el año pasado la primera temporada de la serie live action y está en producción la segunda.