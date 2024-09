George R.R. Martin actualiza el estado de "Vientos de Invierno" y "Sangre y Fuego", pero las noticias no son prometedoras

Los fanáticos de la saga Canción de Hielo y Fuego siguen esperando ansiosamente el lanzamiento de Vientos de Invierno , la esperada continuación de la popular serie de libros que inspiró la aclamada serie de televisión Juego de Tronos . Sin embargo, las últimas actualizaciones proporcionadas por George R.R. Martin no son del todo alentadoras.

En una reciente entrevista, el autor confirmó que tanto Vientos de Invierno como la segunda parte de Sangre y Fuego, la novela histórica en la que se basa la serie House of the Dragon, están en desarrollo, pero su progreso es más lento de lo que los lectores esperaban. Martin explicó que, a pesar de estar avanzando en ambos proyectos, no puede dar fechas de lanzamiento concretas para ninguno de los dos libros.