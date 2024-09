Ghost of Yotei: La esperada secuela de Ghost of Tsushima promete una nueva aventura en PS5

Los fanáticos de Ghost of Tsushima pueden celebrar, ya que la secuela del aclamado título de Sucker Punch, Ghost of Yotei , ha sido anunciada oficialmente durante el último evento de Sony. Este nuevo capítulo promete ofrecer una experiencia de mundo abierto al igual que su predecesor, pero con un enfoque fresco y una nueva protagonista femenina.

El tráiler revelado ofrece un vistazo a la fluidez del combate y el estilo visual inconfundible que caracterizó a Ghost of Tsushima. Sin embargo, a pesar del entusiasmo generado, el lanzamiento de Ghost of Yotei no está programado hasta finales de 2025, por lo que los jugadores tendrán que esperar para experimentar esta nueva aventura exclusivamente en PlayStation 5​.