HBO suspende el desarrollo del spin-off de Game of Thrones centrado en Jon Snow

La posible secuela de Game of Thrones protagonizada por Kit Harington como Jon Snow ya no está en desarrollo en HBO. Así lo declaró el actor y principal impulsor del proyecto en una entrevista a Screen Rant.

Harington se había mostrado reacio a hablar del spinoff cuando aún estaba en fase de idea "porque en el desarrollo, miras todos los ángulos, y ves si merece la pena". " Actualmente, está fuera de la mesa , porque todos no pudimos encontrar la historia correcta que contar que nos entusiasmara lo suficiente. Así que decidimos dejar de lado las herramientas por el momento. Puede que en el futuro volvamos a retomarlo, pero de momento, no. Está firmemente en la estantería", dijo.

Actualmente hay dos series precuela de Game of Thrones, La casa del dragón, que va por su segunda temporada, y la próxima A Knight Of The Seven Kingdoms, que ya está en fase de preproducción.