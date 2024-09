Hellboy: The Crooked Man llega a los cines del país este jueves 19 de septiembre

Aunque no se trate de una noticia anunciada con bombos y platillos, otro reboot de Hellboy está a punto de llegar al cine. El demonio rojo creado por Mike Mignola será interpretado por un nuevo actor, en lo que implica un “borrón y cuenta nueva” sobre las anteriores entregas que contaron con Ron Perlman y David Harbour como el antihéroe titular.

Un elemento de este reboot que podría entusiasmar a los fans es que, en lugar de ser una adaptación libre del material original, se inspira en un capítulo específico de la mitología del personaje. La trama estará basada en The Crooked Man (que en español puede traducirse como El hombre torcido) la publicación del 2008 que sitúa a Hellboy y a un agente novato en los montes Apalaches durante los años 50. En este lugar, ambos descubren una comunidad embrujada que los dirigirá hacia un demonio local. A su vez, esta criatura tiene una inquietante conexión con el pasado del protagonista.

Una de las principales actualizaciones sobre Hellboy: The Crooked Man indica que la instancia de rodaje ya ha finalizado. Por otra parte, Deadline informó que Ketchup Entertainment adquirió los derechos de distribución mundial. No obstante, no está claro cuándo decidirá la compañía estrenar la película y, debido a los decepcionantes números de taquilla de la versión de 2019, es probable que solo obtenga un estreno limitado o incluso un lanzamiento a través de servicios de streaming.