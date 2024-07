'Intensamente 2' lidera las taquillas globales con US$ 1,000 Millones

'Intensamente 2' se convirtió en la primera película de 2024 en superar los US$ 1.000 millones en taquilla mundial; alcanzó este hito apenas 19 días después de su estreno, el 16 de junio, según CNN.



Tony Chambers, vicepresidente ejecutivo de distribución teatral de Disney, expresó su entusiasmo en un comunicado en redes sociales: “Estamos muy emocionados de haber alcanzado este hito fenomenal en un tiempo récord. Esto demuestra una vez más que las audiencias globales acudirán a ver una gran película. El notable éxito de la película es un testimonio no sólo de la increíble creatividad del equipo de Pixar, sino también de un ejemplo de lo mejor del cine”.



Desde su debut, 'Intensamente 2' levantó la taquilla, que hasta entonces vio una caída del 25% en comparación con 2023, según Comscore. Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore, comentó: “Vimos el déficit de ingresos de taquilla nacional reducirse del 27% al 19% gracias al sorprendente desempeño de 'Intensamente 2', una película que cambió el estado de ánimo de la industria cinematográfica en tan sólo unas semanas”.



La película no solo lidera las taquillas de 2024, sino que también se convierte en la primera en superar los US$ 1.000 millones desde "Barbie", estrenada el año pasado. Con este éxito, se une a la lista de películas de Disney y Pixar que han alcanzado este hito, incluyendo “The Incredibles 2”, “Finding Dory”, y las dos películas de “Frozen” y “Toy Story”, según IMDb.