Intensamente 2 se proclama la nueva reina del cine animado

En una época en la que Pixar y especialmente Disney , han hecho más ruido por errores que aciertos, lo que acaba de lograr Intensamente 2 no deja de sorprender.

Y es que, según cifras de The Numbers y Box Office Mojo, la película ya recaudó $us 1.462 millones en taquilla de todo el mundo, superando a Frozen II, que consiguió $us 1.451 millones en su tiempo en cartelera y que era la cinta animada más taquillera de la historia.