James Earl Jones, actor que dio voz a Darth Vader, muere a los 93 años

Pero su papel más emblemático no lo llevaría a aparecer en la gran pantalla.

En un principio, el actor no quiso que su nombre apareciera en los créditos de los primeros episodios de "La guerra de las galaxias", por considerar que su trabajo era más propio de efectos especiales, y prefirió que el reconocimiento recayera en el actor tras la máscara, David Prowse, según la revista especializada Far Out.