James Gunn revela la banda sonora de Guardianes de la Galaxia Vol.3

A un mes del arribo de Guardianes de la Galaxia Vol.3 a los cines, su director, James Gunn, reveló la lista de canciones que compondrán la banda sonora de la película.

La lista completa es la siguiente:

Radiohead - Creep (Acoustic)

Heart - Crazy on You

Rainbow - Since You Been Gone

Spacehog - In the Meantime

Earth, Wind, and Fire - Reasons

The Flaming Lips - Do You Realize??

Faith No More - We Care a Lot"

EHAMIC - Koinu no Carnival (from 'Minute Waltz)

Alice Cooper- I'm Always Chasing Rainbows

The Mowgli's - San Francisco

X + Poor Girl

The The - This Is the Day

Beastie Boys - No Sleep Till Brooklyn

Florence + the Machine - Dog Days Are Over

Bruce Springsteen – Badlands

El reparto de la cinta está conformado por: Chris Pratt (Peter Quill / Star-Lord), Zoe Saldaña (Gamora), Dave Bautista (Drax el Destructor), Vin Diesel (Groot), Bradley Cooper (Rocket), Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis), Will Poulter (Adam Warlock) y Chukwudi Iwuji (Alto Evolucionador).

