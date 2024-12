Jared Leto será Skeletor en la película de acción real de He-Man: estreno en 2026

El icónico villano Skeletor cobrará vida de la mano de Jared Leto en la próxima película de acción real de He-Man, según reveló The Hollywood Reporter este viernes. Leto, conocido por sus papeles en Blade Runner 2049 y Morbius, liderará el grupo de villanos en esta ambiciosa adaptación producida por Amazon MGM Studios, que llegará a los cines el 5 de junio de 2026 .

- Sam C. Wilson será Trap Jaw.

La dirección está a cargo de Travis Knight, reconocido por Bumblebee, mientras que el guion corre por cuenta de Chris Butler (Kubo and the Two Strings).