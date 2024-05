Jason Voorhees y el Agente Smith se unen a la lista de personajes jugables de Multiversus

Warner Bros. Games presentó el jueves un nuevo tráiler de MultiVersus que revela a Jason Voorhees de la franquicia Viernes 13 y al Agente Smith de la saga The Matrix como personajes jugables.

Además de Jason y el Agente Smith, el tráiler cinemático lleno de acción muestra una mezcla épica de héroes y villanos de MultiVersus, incluidos Wonder Woman y The Joker (DC), Velma (Scooby-Doo), Bugs Bunny y Marvin el Marciano (Looney Tunes), el Gigante de Hierro, Rick Sanchez (Rick and Morty), Stripe (Gremlins) y Finn el Humano y Cake la Gata, una variante de Jake el Perro (Hora de Aventura).