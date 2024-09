Joaquin Phoenix: “Es más grande, están sucediendo muchas más cosas”

“Joker: Folie à Deux” se estrenará en los cines del país el 3 de octubre. La secuela de una de las películas más destacadas en torno al mundo de los superhéroes, con una perspectiva muy distinta poniendo el foco en el que quizá sea el villano más memorable del mundo del cómic, con un Joaquin Phoenix estelar que aceptó regresar para esta continuación.

¿Cuándo empezaron tú y Todd Phillips a hablar sobre una secuela de Joker?

En realidad, desde el principio. Yo diría que a la mitad del rodaje del primero. Y ciertamente no entramos en esa película pensando en una secuela, pero creo que el mundo se volvió tan rico y los personajes parecían que había tantas posibilidades, tantos lugares a los que podíamos ir con el personaje, y creo que empezamos a hablar de ello. qué podría pasar a continuación. Y a veces era en broma, y ​​simplemente se nos ocurrían ideas que nos hacían reír, y luego, a veces, había cosas que discutíamos más en serio. Pero creo que una cosa de la que empezamos a hablar, o una de las cosas que recuerdo que más resonó, fue la idea de: ¿qué haces cuando te cansas de actuar, de ser el personaje que has creado?

Y hablamos un poco sobre una banda como Kiss o cualquier cantidad de bandas teatrales que en algún momento están de gira durante años y tienen que mantener esta personalidad, o como Ozzy Osbourne, y lo que sucede cuando simplemente quieren ¿Estar en casa y estar tranquilos y ya no quieren interpretar ese personaje? ¿Y qué pasa cuando su pareja romántica se enamora más del personaje que de ellos? Y esa fue una de las primeras cosas sobre las que recuerdo haber hablado con Todd, entusiasmándome mucho con esa idea. Probablemente eso fue a la mitad de Joker.

¿Cómo te sentiste una vez que llegaste a la siguiente fase? ¿Cómo se sintió asumir este próximo capítulo para Arthur?

Bueno, sentí todo. Había una parte de mí que se mostraba reticente. Había algo muy especial en la primera experiencia y no quería mancharlo de ninguna manera, pero también me encantó la idea de un desafío, la idea de continuar la historia, pero encontrando diferentes tonos con los que jugar. Y empezamos a hablar sobre música y la idea de actuación en la época de... Ni siquiera sé si la película se había estrenado todavía o si acababa de estrenarse, pero empezamos a hablar sobre actuación, literalmente un espectáculo, como un espectáculo en vivo. Pensé que todavía había mucho más por explorar con el personaje. No quería renunciar a ello. Y entonces estaba emocionado y nervioso, y creo que todo lo que uno podía sentir.

Esta es la segunda vez que trabaja con Todd, así que, si puede, ¿cómo describiría su asociación?

Para mí es muy satisfactorio. A veces simplemente quieres disfrutar de la compañía de alguien, eso se siente realmente importante y quieres sentir que te desafían. Para mí, lo que busco en un director es alguien que sea espontáneo y que pueda guiarme si decidimos desviarnos en algunas tomas y probar algo nuevo, que haya un director que pueda pensar rápido y resolver problemas en el momento. y Todd es simplemente una de las mentes más rápidas con las que he trabajado. Él nunca me ha fallado. En cualquier momento, si dijera: "Oh, ¿hay alguna línea que pueda decir que sería así?" Volverá con tres o cuatro líneas que son simplemente divertidas, acertadas, geniales y perfectas para el momento.

Entonces, eso me parece muy importante, particularmente con esta película. Creo que este personaje de esta película está muy vivo, y por eso Todd y Scott [Silver] proporcionaron este increíble guión que era muy rico, inteligente, interesante, divertido y sincero. Y además de eso, Todd puede descubrir espontáneamente cosas nuevas en el momento. Y entonces se sintió como si estuviera realmente vivo de alguna manera, y es raro trabajar con alguien que pueda trabajar así.

¿Hubo algo que encontraste diferente en su enfoque de esta película respecto a la primera?

Es más grande, están sucediendo muchas más cosas. Pero esencialmente, no se sintió tan diferente. Nuestro proceso de trabajo juntos no se sintió diferente, por lo que todavía mantuvimos la relación que creo que teníamos. Y esta intimidad que tuvimos en la primera película... se sintió pequeña en cierto modo, la producción en cierto modo, en la primera, y eso no se perdió a pesar de que esta película se hizo más grande.

Todd ha descrito que Arthur tiene música en él. ¿Podemos hablar un poco sobre lo que eso significa desde tu perspectiva?

Es algo de lo que siempre habló en la primera película, y es gracioso porque había estas secuencias en la primera película: estaba el baile, él sube las escaleras al final, eso estaba escrito. Pero luego descubrimos estos otros momentos que no estaban escritos allí porque teníamos la sensación de que hay algo en la forma en que Arthur y Joker se mueven en el mundo, en realidad más Joker, que se siente musical de alguna manera. Hay algo que resulta extrañamente elegante en él a veces. Hay una especie de ritmo que motiva sus movimientos. Entonces, es algo que creo que estaba parcialmente en el guión, y luego descubrimos más mientras filmábamos. Y creo que incluso tuvimos... Hubo algunos momentos en los que canté en el primero que no recuerdo, pero no creo que estuvieran escritos, o tal vez algunos sí.

Entonces creo que la música siempre ha sido parte de él. Quizás sea un lugar que lo haga regresar. Hay una especie de nostalgia en parte de la música que escucha. Y creo que en el primero vimos el surgimiento de Joker a través de la música y la música en su cabeza. Cuando Joker comienza a materializarse por primera vez, por así decirlo, es con esa gran partitura de Hildur [Guđnadóttir], y nos damos cuenta de que esta es la música en su cabeza y cómo se está moviendo hacia ella. Y luego, en la música y la secuencia de baile al final en las escaleras, creo que esta vez vemos tanto la música de Arthur como la música de Joker. Creo que parte de esto es ver cuál es la superposición, si existe una superposición y dónde se encuentran esos dos lados de su personalidad. Y creo que mucho de eso se debe a la música que escucha en su cabeza.

Y la música de Hildur Guđnadóttir, de nuevo, es asombrosa, ¿verdad?

Sí. Algo de lo que hablamos fue incluso de intentar encontrar la manera de fusionar en algunos momentos la música de Hildur, las composiciones y sus interpretaciones, con algunas de las canciones que se estaban interpretando, o en algunos de los momentos de baile. Por ejemplo, hay una canción, "When You're Smiling"... Probamos un montón de canciones diferentes solo por diversión, y fue algo que encontramos y se lo puse a Todd y le gustó. Y dijimos: "Oh, probémoslo para esta escena. Haremos un par de tomas con él y otras sin él". Y luego le agregaron capas de la partitura de Hildur, y fue simplemente una combinación muy interesante de estos dos estilos diferentes de música, que creo que captura el estado mental de Arthur/Joker. Entonces, la música de Hildur es obviamente una gran parte de la primera película, y me alegré mucho de que ella también siga teniendo tal presencia en esta película.

