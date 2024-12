Joel y Ellie regresan: The Last of Us temporada 2 llegará en el segundo trimestre de 2025

El regreso de Joel y Ellie está cada vez más cerca. HBO confirmó que la segunda temporada de la exitosa serie The Last of Us, basada en el videojuego de PlayStation y Naughty Dog, debutará en el segundo trimestre de 2025. Esto significa que los nuevos episodios estarán disponibles entre abril y junio, con la intención de cumplir con los plazos para competir en la próxima ceremonia de los Premios Emmy.

Tras un estreno exitoso en 2023, la primera temporada de The Last of Us recibió elogios por su fiel adaptación y las interpretaciones de Pedro Pascal y Bella Ramsey. A pesar de controversias en torno a ciertos aspectos del contenido y la representación, la serie alcanzó altos niveles de audiencia y se convirtió en una de las producciones más aclamadas de HBO.

Una temporada que promete expandir la historia

La nueva temporada adaptará al menos una parte de los eventos del videojuego The Last of Us Part II, conocido por su narrativa compleja y emotiva. A su vez, contará con la incorporación de nuevos personajes como Dina, interpretada por Isabela Merced, y Abby Anderson, a cargo de Kaitlyn Dever. Además, Pedro Pascal y Bella Ramsey retomarán sus roles como Joel y Ellie, respectivamente, junto a un elenco estelar que incluye a Jeffrey Wright como Isaac Dixon y Tati Gabrielle como Nora.

Producción y expectativas

La producción de la segunda temporada enfrentó retrasos debido a la huelga de actores y guionistas en 2023, pero las grabaciones concluyeron en agosto de 2024. Ahora, los fanáticos cuentan los días para el estreno, que incluirá al menos seis episodios antes del 31 de mayo de 2025 para ser elegibles en los Emmy.

Con un tráiler lanzado en noviembre de 2024, HBO prepara el terreno para lo que promete ser otro éxito de la mano de sus creadores, manteniendo la expectativa de una fiel y emocionante continuación de la historia.

​