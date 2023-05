John Wick 5 será una realidad

“Lo que es oficial es que, como saben, Ballerina es el primer spin-off que sale el próximo año . Estamos en el desarrollo de otros tres (proyectos), incluyendo John Wick 5, e incluida la serie de televisión The Continental , que se emitirá pronto. Entonces, estamos construyendo el mundo, y cuando lleguen esas cinco películas, será orgánico, crecerá orgánicamente a partir de cómo comenzamos a contar esas historias. Pero puedes confiar en una cadencia regular de John Wick”, dijo Drake, en una declaración a The Hollywood Reporter.

Cabe recordar que, John Wick 4 llegó a los cines de todo el mundo hace dos meses, y lo hizo con cifras récord. No sólo se convirtió, para muchos, en la mejor película de la saga, también superó la taquilla de las cintas previas. Recaudó $us 430 millones en la taquilla mundial contra un presupuesto de apenas $us 100 millones.