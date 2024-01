Kaitlyn Dever será Abby en la segunda temporada de The Last of Us

A través de publicaciones en las cuentas oficiales de HBO Max y Naughty Dog se confirmó que la actriz Kaitlyn Dever interpretará a Abby en la segunda temporada de la serie de The Last of Us, producción que ya está en marcha.

Curiosamente, Kaitlyn Dever fue una de las actrices que la producción de The Last of Us consideró para interpretar a Ellie en primera instancia, pero al final de decantaron por Bella Ramsey.

Dever es considerada una de las mejores actrices de su generación y entre sus papeles más destacados está el de Brynn Adams en la película No One Will Save You. También cuenta con experiencia en televisión con papeles como Betsy Mallum en Dopesick y Marie Adler en Unbelievable.

