La cinta de The First Slam Dunk llegará a cines de América Latina en julio de este año

A través de un tuit, la distribuidora Konnichiwa! dio a conocer que la película The First Slam Dunk , el primer largometraje de la franquicia en 33 años, así como el debut como director del creador del manga, Takehiko Inoue , llegará a las salas de cines de América Latina en julio de este año .

Estrenada el 3 de diciembre de 2022 en cines de Japón, The First Slam Dunk ha sido un rotundo éxito comercial, posicionándose ya como la quinta película anime más taquillera de la historia con una recaudación de $us 261.4 millones en todo el mundo. Asimismo, ganó el premio a Animación del Año en la edición número 46 de los Premios de la Academia Japonesa de Cine.