La cinta The First Slam Dunk se podrá disfrutar en los cines del país desde el 3 de agosto

The First Slam Dunk , la película basada en el anime de Takehiko Inoue , se podrá disfrutar en los cines del país desde el jueves 3 de agosto.

La película ha recaudado $us 111,16 millones en Japón desde su estreno en 2022, superando así a la película de Makoto Shinkai, Suzume, que finalizó con una recaudación de $us 109,65 millones.

La cifra convierte The First Slam Dunk en la octava película de anime más taquillera de todos los tiempos en el país del sol naciente, y la decimocuarta en la lista general. La película ahora se encuentra detrás de Ponyo de Hayao Miyazaki en ambas listas con sus $us 150,6 millones.