La cuarta cinta del Capitán América tiene un nuevo nombre

GeekED

La última película de Hayao Miyazaki llegará a los cines japoneses el 14 de julio de este año

How Do You Live? no tendrá tráilers, anuncios ni siquiera sinopsis. "El público tendrá que ver de qué va la película, en persona. Para eso, todos tendrán que ir a los cines", indicó Suzuki Toshio, director general de Studio Ghibli