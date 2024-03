La cuarta temporada Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ya tendría fecha de estreno

Aunque Crunchyroll todavía no anuncia el día que estrenará el primer episodio de la cuarta temporada de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba , ya tendría fecha de estreno sí se repetí el patrón del año pasado.

Teniendo en cuenta que el estreno de la película de la To The Swordsmith Village y la temporada 3 tuvieron una diferencia de un mes. Por ello, si la cinta To The Hashira Training se estrenó el 22 de febrero, se espera que el anime llegue al streaming el 22 de marzo, o en una fecha cercana de ese mes. Medios como IMDb señalan los meses de abril y mayo como los posibles para el estreno.