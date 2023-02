La historia de The Mandalorian está lejos de concluir

"No, no lo creo. Creo que la belleza de esto es que es un capítulo intermedio de una historia mucho más grande ", dijo Jon Favreau, cocreador de The Mandalorian, durante una entrevista con Total Film, en la que le consultaron sobre si ya tiene en mente un final para la serie de Disney+.

Favreau además indicó: "Y aunque tendremos una resolución con el tiempo con estos personajes, creo que la forma en que encajan en el mayor alcance y escala, pero no es como si hubiera un final que estamos construyendo que tengo en mente. Al contrario, me encanta que estas historias continúen y continúen. Así que estos personajes podrían estar con nosotros durante un tiempo, y me encanta contar historias con su voz, y me encanta la forma en que se desarrollan las aventuras y estoy deseando hacer mucho más".