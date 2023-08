La mejor película de Toei Animation

The First Slam Dunk , ganadora del premio de la Academia Japonesa a la Mejor Animación de 2022, se puede disfrutar desde este jueves 3 de agosto en Cinemark y Multicine .

Con el partido de básquet como eje central, a medida que va avanzando la trama se van mostrando flashbacks, no solo de Ryota, sino también del resto de miembros del equipo Shohoku para conocer mejor a estos personajes.

En lo que respecta a la banda sonora, la cinta cuenta con uno de los openings más legendarios de toda la historia del anime, pero es que en The First Slam Dunk ya no es solo que la música ha sido renovada con un gusto exquisito, sino que el cuándo y cómo se usa es de matrícula de honor.