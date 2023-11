La primera sala 4D E-Motion llega a Santa Cruz y promete revolucionar la forma de disfrutar el cine

Ya se exhiben películas como Saw X y el Exorcista “creyentes” en el formato 4D E-Motion 2D y Trolls 3 en 4D E-Motion 3D, este jueves 09 de agosto también llegará a este formato The Marvel`s, la última película de Marvel. Las entradas aproximadamente cuestan 78 bs para el formato 4D E-Motion 3D, sin embargo, esta sala también tendrá los descuentos especiales en diferentes días de la semana.