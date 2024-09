La PS5 Pro ya es real

PS5 Pro deja atrás el tener que elegir entre modo rendimiento o modo fidelidad gracias a sus tres pilares: una mejorada GPU con una RAM un 28% más rápida, trazado de rayos avanzado y ai-driven upscaling, lo que supone un hardware personalizado para el aprendizaje automático (PSSR). The Last of Us Parte II ha sido el primer juego mostrado en movimiento en una PS5 Pro para revelar su potencial, del que también saca rendimiento otras propuestas como Marvel's Spider-Man 2 o Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte.