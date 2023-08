La serie live action de One Piece estrena su tráiler final justo antes del lanzamiento

“Les traigo novedades sobre la adaptación live-action de One Piece… Ya se revelaron el teaser y el tráiler de la serie, además de que se confirmó que la fecha de estreno será el 31 de agosto. Y quiero destacar algo: ¡en esta serie nunca bajamos la vara! ¡Comenzaron los festejos! Ha sido muy emocionante ver la oleada de reacciones cada vez que hay noticias sobre One Piece. ¡Es increíble pensar que esta adaptación con actores de carne y hueso fue concebida hace 7 años! ¿Cómo cobrará vida este mundo? El esfuerzo ha sido descomunal. El elenco, el equipo de vestuario y todos los que han trabajado en el diseño de este universo se han volcado para mostrar las cosas de una manera que solo podía lograrse en formato de live action. El guion y todo el proceso de combinar las ideas de tantas personas ha sido una festividad en sí misma. Estoy seguro que, después de su estreno, algunas van a comentar que falta algún personaje, alguna escena o que hay pequeños detalles distintos al manga. Pero sé que esos comentarios vendrán desde su amor por One Piece, así que intentaré disfrutar incluso esos comentarios. La historia se expandirá por ocho episodios ¡y nos llevará a donde ya saben! Incluso después de que terminó el rodaje, hubo varias escenas que quería volver a filmar, pues sentía que no eran lo sufrientemente buenas para ser incluidas en el mundo de One Piece. Por otra parte, también hubo algunas líneas que, en el papel, no me parecían que se sintieran como Luffy. Sin embargo, cuando vi las escenas grabadas, pensé: ‘suenan bien cuando Iñaki las dice como Luffy. De hecho ¡funcionan genial!’ (Iñaki es el actor que interpreta a Luffy). Varias cosas tuvieron que cambiarse para lograr que esta adaptación se viera realista. La producción y el equipo son verdaderamente unos profesionales de la acción real y, además, son superfans de One Piece. Mientras más conozcan el manga, más fácilmente notaran toda la pasión que depositaron en la adaptación. Fue en junio pasado cuando tomamos la decisión final de seguir adelante y estrenar la serie. Mi editor, que lo dio todo en el proyecto, llegó a llorar mientras decía: ‘fue un viaje tan largo’. Por supuesto, sabemos que trabajar así de duro no asegura el éxito. A estas alturas, admiro tanto al equipo de producción y al elenco que no puedo esperar a que reciban el reconocimiento que merecen del mundo entero. Y si alguien llega a tener alguna queja, ¡voy a estar al lado de todo el equipo para recibirla! Ahora bien, cualesquiera que sean sus sentimientos actuales, todavía falta un mes para el estreno, así que les recomiendo que se tomen un té mientras esperan””, dijo Oda, en el marco del Día de One Piece 2023.