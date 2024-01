“La sociedad de la nieve” recibe dos nominaciones al Oscar

El filme, protagonizado por el actor uruguayo Enzo Vogrincic , fue nominado en la categoría de Mejor Película Internacional, además de Mejor Diseño de Maquillaje y Peluquería. Se trata de la primera nominación para Bayona (Barcelona, 1975), quien tendrá que competir contra la italiana "Io Capitano”, la británica "The Zone of Interest”, la japonesa "Perfect days” y la alemana "The teachers lounge”.

La nominación a los máximos galardones del cine estadounidense, que se entregarán el próximo 10 de marzo en Los Ángeles, llega unos días después de que la cinta no lograra el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, que fue para la francesa "Anatomy of a Fall”, de Justine Triet, y luego de que la semana pasada se conociera que es una de las cinco nominadas a la mejor película en habla no inglesa en los premios BAFTA de la Academia del cine británica.