La temporada 34 de Los Simpson llegará a Star + el 26 de julio

Crunchyroll sumará más de 30 títulos a su catálogo desde el 1 de julio

My Tiny Senpai y Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout The Animation, son algunos de los nuevos títulos que llegarán a la plataforma. En tanto, Horimiya: The Missing Pieces y Masamune-kun's Revenge R estrenarán nuevas temporadas