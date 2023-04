Lalo Garza llega por primera vez a Santa Cruz

En la rueda de prensa garza respondió a varias consultas y habló sobre su experiencia y su visión dentro de la industria, “Gracias a otras cosas en las que he trabajado y las redes sociales donde siempre incursioné, la gente ya me ubica por mi nombre y no como hace 15 o 20 años, que se referían a mí por la voz de los personajes que doblo, pero si hay algo de lo que le agradezco, es al personaje de Krilin, gracias al auge de Dragon Ball en estos últimos años, mucha gente se volcó a conocer quienes somos las voces detrás de los personajes” afirmó Lalo Garza.