Las estrellas resplandecen en la alfombra roja de los Globos de Oro

Las grandes estrellas de Hollywood se dieron cita este domingo en la alfombra roja de los Globos de Oro con atuendos de infarto para inaugurar la temporada de premios del mundo del espectáculo, después de no haber sido vistas durante meses por las duras huelgas de la industria.

He aquí algunos de los mejores momentos de la velada, celebrada en el hotel Beverly Hilton:

Sin embargo, no todas las coprotagonistas y compañeras de Robbie adoptaron el código de vestimenta inspirado en las muñecas.

Varias también optaron por el rojo. La nominada Julianne Moore ("Secretos de un escándalo") apostó por el glamour discreto con un vestido rojo sin tirantes y escote cuadrado, mientras que la aspirante a mejor actriz de comedia televisiva Selena Gómez ("Only Murders in the Building") lució un vestido sin mangas con juguetones cortes en el torso y detalles en negro.