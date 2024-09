Las pérdidas de "The Marvels" fueron de $us 300 millones

El Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) ha sufrido uno de sus mayores fracasos con la película “The Marvels”, que ha generado una pérdida significativa para Disney, según un informe de World of Reel. Las pérdidas totales ascienden a entre $us 295 y $us 300 millones, una cifra aún mayor de la que se había informado anteriormente.

El costo original de producción de The Marvels fue de $us 378 millones, lo que la posiciona como una de las películas más caras jamás producidas. Esta exorbitante cifra ha contribuido al monumental déficit financiero, superando el presupuesto inicialmente reportado de $us 270 millones, lo que refleja un grave error de cálculo por parte de los ejecutivos de la producción.

A pesar de las expectativas, The Marvels solo logró recaudar $us 206 millones a nivel mundial, con una cifra particularmente baja en Estados Unidos, donde apenas alcanzó los $us 84,5 millones, convirtiéndose en la primera película del MCU en recaudar menos de $us 100 millones en el mercado estadounidense.

Este resultado es un duro golpe para el MCU y una señal de advertencia para Disney, que deberá reconsiderar su estrategia de producción y marketing para evitar futuros fracasos en una franquicia que hasta ahora había sido sinónimo de éxito.

​