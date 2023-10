Lechuceando de GeekED se estrena este viernes con Gameplay de Marvel´s Spiderman 2

Desde la primera entrega el 2018 para PlayStation 4, la saga recibió muy buena aceptación tanto del público como de la crítica , no por nada es que el juego original tuvo una remasterización para PS5, el lanzamiento de 3 DLC´s y también otra segunda entrega a modo de Spin Off para ponernos en los zapatos de Miles Morales, como otro Spider-Man en Nueva York.

Varios portales especializados ya lo catalogan como candidato al GOTY (Game of the Year) de este año y como gran contendiente a otros pesos pesados como el Zelda:Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy y Baldur´s Gate 3, entre otros.