Liga de la justicia: Crisis en Tierras Infinitas-Parte Uno ya está disponible en tiendas digitales

“La muerte se acerca. Peor que la muerte: el olvido. No sólo para nuestra tierra, sino para todos, en todas partes, en todos los universos. Contra esta destrucción definitiva, el misterioso Monitor ha reunido al mayor equipo de superhéroes jamás reunido. Pero, ¿qué puede hacer el poder combinado de Superman, Wonder Woman, Batman, The Flash, Green Lantern y cientos de superhéroes de múltiples Tierras para salvar toda la realidad de un imparable Armagedón de antimateria?”, indicas sinopsis de la película.