Longlegs: El thriller psicológico que te mantendrá en vilo

Perkins, reconocido por obras anteriores como I Am The Pretty Thing That Lives In The House y Blackcoat’s Daughter, define Longlegs como una “compilación de películas de terror”, integrando elementos como masacres, asesinos en serie, y fenómenos paranormales. Entre otros personajes clave, la veterana agente Carter, interpretada por Blair Underwood, ofrece apoyo y mentoría a Harker, reconociendo su intuición y habilidades excepcionales para resolver crímenes.