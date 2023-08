Los 10 anuncios más impactantes de la Gamescom 2023

Si no pudiste ver el evento que se realizó el martes acá en GeekED te traemos un resumen de lo más destacado.

Howard caracterizó a Starfield como una fusión entre la NASA y las aventuras de Indiana Jones, detallando que se trata de un grupo pionero que se aventura en la galaxia con el fin de explorar los misterios del espacio. El ejecutivo además adelantó que los jugadores se encontrarán con numerosos giros inesperados, aunque se mantuvo firme en su decisión de no desvelar demasiados detalles de la historia. Starfield estará disponible en una versión de acceso anticipado a partir del 1 de septiembre, y su lanzamiento oficial se llevará a cabo el 6 de septiembre en las plataformas de PC y Xbox a través del servicio Game Pass.

LITTLE NIGHTMARES III

Lucas Roussel y Coralie Feniello, representantes de Bandai Namco Entertainment, subieron al escenario para ofrecer una presentación detallada de Little Nightmares 3. Junto con el primer avance breve, los ejecutivos anticiparon que la principal innovación en esta nueva entrega será la inclusión de dos protagonistas compartiendo el centro de atención. De acuerdo con sus explicaciones, los jugadores tendrán la opción de disfrutar del juego de manera individual o bien en modo cooperativo en línea, junto a un amigo.

Además, dieron a conocer un podcast compuesto por 6 episodios que expande la narrativa original, titulado "The Sounds of Nightmares", el cual ya cuenta con los dos primeros episodios disponibles en su sitio web. Little Nightmares 3 tiene su fecha de lanzamiento prevista para el año 2024 y estará disponible en todas las plataformas de juego.