Los “Amigos Imaginarios” de Ryan Reynolds y John Krasinski harán volar tu imaginación

Amigos Imaginarios está protagonizada por Cailey Fleming (The Walking Dead), Ryan Reynolds (Deadpool y La Propuesta), Steve Carell (The Morning Show, The Office y Foxcatcher), Phoebe Waller-Bridge (Fleabag e Indiana Jones y el llamado del destino), Fiona Shaw (Harry Potter y el prisionero de Azkaban y Killing Eve), el ganador del Premio de la Academia Louis Gossett Jr. (Watchmen) y Alan Kim (Minari).